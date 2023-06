«Mi palabra está por encima de cualquier tipo de pacto»

Tras una extensa etapa como alcalde de Teguise y una notable trayectoria como parlamentario regional, en condiciones normales, en días se estrenará como presidente cabildicio lanzaroteño. Da esta entrevista días después de haberse pedido, evitando responder sobre el nombre propio de Gladys Acuña.

– ¿Cómo valora el resultado conseguido el pasado 28 de mayo? ¿A quién agradece el triunfo?

– Mi primer mensaje de agradecimiento es para Teguise, un municipio que he visto crecer los últimos 12 años y al que le estoy muy agradecido por el respaldo recibido en los últimos mandatos, y por este nuevo impulso a la Presidencia del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. También agradezco a todas las personas que han decidido apostar por el proyecto de Coalición Canaria en el Cabildo, que va a servir para accionar un cambio que la isla está pidiendo a gritos.

–Con el corazón en la mano, ¿realmente esperaba salir victorioso en la contienda electoral? ¿A qué atribuye el resultado obtenido por CC en las urnas con los votos al Cabildo?

– Sinceramente, el ambiente que respiraba a diario en la calle y en tantas reuniones, con los distintos colectivos insulares, me decía que era más que posible ese cambio. Difícil sí, pero no era algo imposible, porque cuando no se hacen las cosas teniendo en cuenta el sentir de la gente, como creo que se hizo desde el gobierno del Cabildo, se acaba pasando factura en las urnas. Creo que a esa decepción generalizada y a no cumplir las expectativas por falta de voluntad, trabajo y empatía con tus conciudadanos. Mis adversarios decían que venían a dignificar las instituciones y, lamentándolo mucho, han hecho gala de un sectarismo, un partidismo y una política antidemocrática que nunca se ha visto en la historia de Lanzarote. Y mira que hemos tenido vaivenes y mandatos para olvidar.

– Números. En concreto, 69 (diferencia con respecto al PSC-PSOE) y 14.390 (votos totales). ¿Qué le dicen? ¿Jugará alguna vez con ellos a la lotería?

– Los números son tan importantes como los compromisos electorales que uno presenta. Se ha demostrado que no hay que dar nada por hecho, ni querer ganar unas elecciones a golpe de talonario o subvenciones.

– Firmó 10 compromisos notariales un par de días antes de los comicios, sobre aspectos diversos, sorprendiendo a muchos pocas horas antes de que la campaña electoral se terminara. ¿Son realmente asumibles?

– Los mantengo. Es una hoja de ruta definida a conciencia y como autoimposición personal y de mi equipo. Seguro que podremos trabajar y avanzar en muchas otras prioridades más porque está todo por hacer. Estoy convencido de que ese decálogo lo cumpliremos.

– Algunos de los compromisos rubricados parecen ambiguos. Igual conviene aclarar, pues su compromiso, según dijo en rueda de prensa, es retirarse de la vía política en justo tres años si falla. Y el verano de 2026 está a la vuelta de la esquina.

–Quizá esa cierta ambigüedad que usted ve esté marcada por no caer en el mismo error que otras formaciones, porque el programa electoral aguanta todo lo que le echen, pero el verdadero compromiso tiene que estar basado en políticas factibles. Ya hablaremos de plazos, presupuestos y garantías de ejecución según el proyecto, pero le aseguro que sí vamos a apretar mucho y a contar con todo el personal del Cabildo para sacar adelante proyectos que beneficien al conjunto de la isla.

– ¿Por qué CC no se impuso esta vez en el Ayuntamiento de Teguise, su feudo durante años? ¿Y por qué resultados tan dispares entre Haría, San Bartolomé, Tías, Yaiza, Arrecife y Tinajo?

– El proyecto de Coalición Canaria nació del municipalismo y por eso es el momento de reflexionar a nivel interno, unificar criterios, y volver a convencer a la ciudadanía de la capacidad de nuestra formación nacionalista.

– Volvamos al Cabildo. Parece que toca pactar. ¿Con quién y cómo? Y llegado el caso, ¿qué áreas podría ceder al socio?

– No hablo ahora mismo de pactos, pero soy consciente de que lógicamente hay que darle estabilidad a las instituciones. Vamos a hablar de Lanzarote antes de empezar a repartir cromos porque he firmado un compromiso en la notaría y eso es firme, independientemente de que no haya conseguido la mayoría absoluta. Mi palabra está por encima de cualquier tipo de pacto.

– ¿Estaría usted dispuesto a gobernar en minoría en el Cabildo llegado el caso, con todo el desgaste que esta circunstancia podría acarrear para usted y para su formación? Igual es tan optimista que ni se lo plantea.

– Nuestra idea es cerrar un acuerdo general con el PP que dé estabilidad a Canarias; los números están encima de la mesa. Es un acuerdo que se materializa en La Palma, que en Fuerteventura también da estabilidad y en Lanzarote también la daría.

– Hay en proceso unas elecciones generales, para el 23 julio. ¿Será el aspirante al Senado por Lanzarote y La Graciosa? Y si no es el candidato, ¿quién puede ser la propuesta de CC si usted opta por dar paso a otro u otra?

– Ahora mismo, no está en mis planes ser el candidato al Senado. En estos momentos, toda mi atención está concentrada en Lanzarote y La Graciosa. Respecto al posible candidato o candidata, es un tema que deberá decidir Coalición Canaria, cuando toque. Y en cualquier caso, como siempre afirmo, yo estaré a disposición de lo que me diga mi partido.