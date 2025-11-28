Once principios para conciliar destinos con viajeros, gran apuesta en Los Jameos

Protagonistas en Los Jameos del Agua de adopción de la Carta Mundial del Turismo Sostenible +30.

Haría Viernes, 28 de noviembre 2025

Lanzarote ha sido este viernes epicentro del análisis a nivel global sobre cómo combinar el turismo como fenómeno de masas con el cuidado y el mantenimiento sostenible del planeta. Fue en Los Jameos del Agua, en un foro en el marco de la adopción de la Carta Mundial del Turismo Sostenible +30; con abundancia de expertos, aval de la Unesco y presencia de representantes de destinos de referencia. Tras tres mesas de debate intensas, se dio cuenta de la aprobación de once retos, once principios básicos y esenciales.

La adopción del acuerdo se hizo en el marco de la renovación de la Carta Mundial de Turismo Sostenible que en 1995 tuvo en Los Jameos del Agua su estreno.

Construir una cultura de paz a través del turismo es el primer referente a respetar. Además, como propósitos añadidos figuran reforzar la solidaridad ambiental y regenerar los recursos naturales; cuidar y revitalizar el patrimonio cultural; acelerar la acción climática y avanzar hacia la descarbonización del turismo; y en quinto lugar, impulsar innovación y tecnologías sostenibles.

Y la media docena restante de objetivos pasan por equilibrar el turismo para proteger la calidad de vida de la población residente; potenciar la creatividad para regenerar la experiencia turística; garantizar la justicia económica y social como base del turismo; activar la educación, la sensibilización y el intercambio de conocimiento; fortalecer marcos, normas y compromisos que garanticen la sostenibilidad; y forjar alianzas y actuar colectivamente en favor del bien común.

«Una necesidad»

Antonio Abreu, director de Ecología y Ciencias de la Tierra de la Unesco y secretario del Programa Hombre y Biosfera, resaltó el valor de universalidad que los isleños tienen para el territorio, reparando así en la impronta de César Manrique. Y apeló a «mirar al futuro con esperanza, porque vivimos en tiempos de complejidad», apuntó, «pues la conservación de la naturaleza no es un lujo, es una necesidad, un pilar para el desarrollo socioeconómico». Coincidió en la calidad del mensaje con la consejera canaria de Turismo, Jéssica de León; su homónimo vasco, Javier Hurtado, en calidad de haberse firmado una renovación previa en 2015 en Vitoria; y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

El presidente insular, Oswaldo Betancort, aportó al debate que «la sostenibilidad no es un camino fácil, es exigente, es compleja y requiere decisiones valientes».

Sobreturismo, confianza en la sostenibilidad y regeneración

Se dividió el nudo del encuentro en Los Jameos del Agua en tres foros de trabajo de máxima calidad. Se debatió, con puntos de vista críticos, sobre sobreturismo, grados de confianza en la sostenibilidad y apuestas por la regeneración.

En el inicio, con representantes institucionales de Madrid, Cataluña, Baleares y Lanzarote; se exploraron respuestas para mitigar la presión sobre el territorio. Y se concluyó que la sostenibilidad es viable si se basa en datos, planificación y un diálogo continuo entre administraciones, empresas y ciudadanía.

En el segundo bloque quedó en claro que verdad, claridad y transparencia en la comunicación de la sostenibilidad turística son aspectos irrenunciables; consideró Patricio Azcárate, secretario general del Instituto de Turismo Responsable. Mensajes verdes, sí; pero con contenido.

Y de cierre, antes de darse paso a las conclusiones, se tuvo a bien profundizar en medidas para innovar y aprovechar oportunidades que faculten la regeneración de la sostenibilidad.