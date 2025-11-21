Olivia Cedrés recibe la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad

CANARIAS7 Arrecife Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:05 Comenta Compartir

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, acompañado del director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, Pedro Viera, ha hecho entrega este viernes a Olivia Cedrés de la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad, otorgada por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

En el acto de entrega, celebrado en la sede de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, Pestana reconoció la contribución de Olivia Cedrés como miembro de las Cortes Generales para la consecución de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de cuya aprobación se cumplen 20 años.

«Su apoyo y su compromiso con la igualdad y la justicia fueron esenciales para que esta ley se convirtiera en una realidad. Hoy le otorgamos este reconocimiento, porque sabemos que, sin su trabajo, no se habría logrado dar este paso tan fundamental en la lucha contra la violencia de género», dijo Pestana.

«El vigésimo aniversario de esta ley no sólo es un momento para celebrar los logros alcanzados, y reconocer a todos los hombres y mujeres que desde diferentes ámbitos la hicieron posible, sino también para renovar nuestra determinación de erradicar la violencia machista», recalcó el delegado del Gobierno en Canarias, quien asimismo ha recordado a las 1.333 mujeres y de los 65 niños y niñas asesinadas por violencia de género desde que existen registros.

94 distinciones

La Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad es una condecoración otorgada a título individual por Orden de la ministra de Igualdad, a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, con el objeto de reconocer la labor de aquellas personas que se hayan distinguido de forma relevante en el ejercicio y promoción de los valores de igualdad y en la eliminación de toda clase de discriminación basada en cualquier condición personal o social.

Este 2025, el Gobierno de España ha concedido esta distinción a 94 personas, que contribuyeron a la aprobación legislativa de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, entre las cuales se incluyen María del Carmen Castellano, Patricia Hernández, Juan Fernando López Aguilar, José Mendoza, Román Rodríguez y Gustavo Santana.