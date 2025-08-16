Las obras de la residencia de mayores en Tahíche se retomarán en septiembre La cooperación que el Cabildo tiene pendiente del Consistorio de Teguise se espera que quede solventada antes de que acabe el mes

José R. Sánchez López Teguise Viernes, 15 de agosto 2025, 23:08 Comenta Compartir

Si bien se llegó a plantear que sería entre julio y agosto, en el transcurso de septiembre finalmente es cuando será posible el inicio de las obras de la residencia de mayores de Tahíche, con la base de los movimientos de tierra y primeras acciones emprendidas en 2021. Será de este modo, eso sí, siempre y cuando antes se complete la obligada cooperación administrativa que el Consistorio de Teguise debe trasladar al Cabildo.

En versión de Jacobo Medina, consejero insular de Obras Públicas, se han hecho avances para que antes de que concluya el mes estén facultados los trámites administrativos. De ser así, de inmediato se dará traslado a la adjudicataria de la segunda licitación de la propuesta, la empresa pública Satocan, a bien de dar pie al comienzo de los trabajos. Cabe recordar que hubo una primera adjudicación años atrás, que resultó fallida por varias circunstancias, por lo que hubo que rescindir el contrato entre las partes.

Hay informe técnico favorable, certificado desde hace semanas.

Por la ejecución de los trabajos, con vistas a que el estreno del inmueble pueda cobrar forma en 2027, como CANARIAS7 avanzó, la primera Corporación invertirá 16,1 millones de euros, incluyendo impuestos. Existía una oferta por una cuantía de menor importe, si bien la propuesta se descartó por los técnicos cabildicios.

Residencia y estancia diurna

Se aspira a un nuevo centro sociosanitario de referencias en Canarias, con una zona residencial de 75 plazas y un centro de estancia diurna de 50 plazas, con características cualitativas acordes a los parámetros establecidos por la Unión Europea (UE). El mantenimiento y los gastos ocasionados, una vez ejecutada la iniciativa, se financiarán a través de un convenio de cooperación entre el Gobierno de Canarias y la primera Corporación.

Hay cambios en relación al registro de plazas que se llegó a establecer en el proyecto inicial, el que hubo que dejar en suspenso, debido a que se tuvieron que hacer correcciones para ajustar la propuesta a normativas europeas de reciente puesta en vigor.

En el proyecto se han tenido en cuenta los valores de Lanzarote y su sintonía con la identidad arquitectónica de la isla. Se ejecutará la residencia en una parcela de amplias dimensiones.

Cabe recordar que fue el 4 de mayo de 2021 cuando se procedió al acto institucional de colocación de la primera piedra. En aquella fecha, aún confiándose en que UTE Residenza Sanitaria cumpliría a rajatabla con los compromisos pactados, se dio a entender que se esperaba contar con la infraestructura, para su estreno, para dos años después.