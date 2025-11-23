Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Labores para crear un nuevo espacio teatral en Arrecife. COBER LANZAROTE

Obras para el nuevo espacio teatral en Arrecife

La infraestructura estará disponible en el Centro Cívico

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:04

En la primera mitad de 2026 se podrá contar con el nuevo espacio teatral de Arrecife, una vez se complete la remodelación de la sala polivalente del Centro Cívico.

Las obras llevan más de un mes en ejecución, fruto de un acuerdo por más de un millón de euros, con Tecesa, entidad asturiana especializada, en asociación con Goyastur.

Se espera contar con un aforo próximo a las 300 plazas de asiento, por encima así de las 180 marcadas en la licitación del Ayuntamiento.

Espacio bien aprovechado

Se confía en que, una vez hechas las obras, se pueda disponer de un teatro funcional para realizar distintas obras, así como para ser también sede de actuaciones musicales, como dio cuenta CANARIAS7 en 2024.

Se seguirá contando con un local diáfano de una sola planta en su zona de público, con una altura de 9 metros; que cuenta con las instalaciones de electricidad, iluminación, medidas contra incendios y adecuación de aire. Dispone el recinto de una superficie útil de 365 metros cuadrados. En la parte trasera habrá un sistema de gradas telescópicas , que se podrán recoger de manera automática en el fondo de la sala.

Hay prevista una caja escénica acorde al espacio, con espacio negro e iluminación, así como con equipo de sonido.

