El nuevo saneamiento de Uga será viable por 1,8 millones de euros La actividad se sufragará por el Consistorio de Yaiza

José R. Sánchez López Yaiza Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:28 Comenta Compartir

Esta semana se ha suscrito el contrato del Ayuntamiento de Yaiza, por 1,8 millones de euros, con la UTE Horinsa-Excavaciones Tiagua; por el que las adjudicatarias se comprometen a realizar las obras de implantación del saneamiento del pueblo de Uga en un plazo de once meses. Hay ahorro notable con respecto al presupuesto de salida, fijado en 2,15 millones de euros.

La actuación en Uga permitirá recoger y bombear aguas residuales de viviendas y comercios, para su tratamiento de depuración; con previsión de que los trabajos se realicen conforme a los estándares de calidad, seguridad y eficacia requeridos.

«Propiciaremos un encuentro con la UTE y el pueblo para darles a conocer el 'plannig' de trabajo que, por ejemplo, echan de menos vecinos y vecinas de El Golfo que esperan por el comienzo de las obras de saneamiento adjudicadas por el Cabildo», según el alcalde sureño, Óscar Noda.

La propuesta técnica a ejecutar consistirá en la construcción de una red nueva de alcantarillado en el núcleo urbano de Uga, como CANARIAS7 dio a conocer en mayo pasado; principalmente centrada en el norte de la localidad, para su conexión a la red de saneamiento existente en Puerto del Carmen, con vistas a poderse tratar las aguas residuales en la depuradora de Tías, infraestructura que antes de que acabe la década deberá ser objeto de mejora en cuanto a su capacidad.

Temas

Agua

Yaiza

Obras

Infraestructuras

Canarias7