Autoridades en El Golfo. CBL

Nuevo saneamiento en El Golfo, obras a punto de inicio

Firmada el acta de replanteo

CANARIAS7

Yaiza

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:08

En días se prevé que empiecen las obras físicas de construcción del nuevo saneamiento de El Golfo, una vez que el pasado martes se firmó el acta de replanteo, con presencia de representantes del Cabildo.

La actuación se adjudicó a Horinsa-Tiagua, por 1,4 millones de euros; en base a un proyecto hecho por el Consistorio de Yaiza.

En condiciones normales, la actuación se contempla que pueda estar completada durante el verano del próximo ejercicio.

La iniciativa, basada en un proyecto del Consistorio de Yaiza, contempla una red de alcantarillado en el casco urbano, así como la construcción de una estación depuradora de aguas residuales, con conexiones con los inmuebles particulares y con los negocios de restauración de la zona.

La obra de saneamiento y depuración de aguas residuales de El Golfo está incluida en un convenio firmado en 2017 entre el Consorcio del Agua de Lanzarote y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico) que aporta un millón de euros, mientras que el resto de la partida proviene de fondos propios del Consorcio del Agua.

