Nuevo saneamiento de Costa Teguise, 2 millones de euros Ya se ha cerrado la adjudicación de las obras, que deberán ejecutarse en veinte meses

José Ramón Sánchez López Teguise Jueves, 30 de octubre 2025, 23:27 Comenta Compartir

Ya se ha hecho oficial la adjudicación de los trabajos destinados a que Costa Teguise estrene saneamiento, para que quede acorde a las necesidades de la localidad. Se ha decidido que la actuación se ejecute por Compañía General de Construcciones Abaldo, por menos de 2 millones de euros, según acuerdo cabildicio.

Antes de finalizar el año se confía en que se pueda concretar la firma del acuerdo. Para la ejecución de los trabajos se ha marcado un periodo tope de veinte meses, de modo que deberá estar el saneamiento de estreno disponible ya bien avanzado 2028.

Las obras se centrarán en mejorar el actual colector, que suele sufrir averías con cierta frecuencia, provocando vertidos de aguas negras. Además, contempla el proyecto la habilitación de estaciones de bombeo. Se actuará tanto en zonas de primera línea, como en vías interiores, como ya CANARIAS7 dio cuenta.

Una nueva estación de bombeo quedará posicionada en la calle Mástil, mientras que una segunda estación se dispondrá en el barranco del Hurón, en las proximidades del campo de fútbol.