Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 31 de octubre de 2025
Calle Mástil, donde irá una estación de bombeo. C7

Nuevo saneamiento de Costa Teguise, 2 millones de euros

Ya se ha cerrado la adjudicación de las obras, que deberán ejecutarse en veinte meses

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Teguise

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:27

Comenta

Ya se ha hecho oficial la adjudicación de los trabajos destinados a que Costa Teguise estrene saneamiento, para que quede acorde a las necesidades de la localidad. Se ha decidido que la actuación se ejecute por Compañía General de Construcciones Abaldo, por menos de 2 millones de euros, según acuerdo cabildicio.

Antes de finalizar el año se confía en que se pueda concretar la firma del acuerdo. Para la ejecución de los trabajos se ha marcado un periodo tope de veinte meses, de modo que deberá estar el saneamiento de estreno disponible ya bien avanzado 2028.

Las obras se centrarán en mejorar el actual colector, que suele sufrir averías con cierta frecuencia, provocando vertidos de aguas negras. Además, contempla el proyecto la habilitación de estaciones de bombeo. Se actuará tanto en zonas de primera línea, como en vías interiores, como ya CANARIAS7 dio cuenta.

Una nueva estación de bombeo quedará posicionada en la calle Mástil, mientras que una segunda estación se dispondrá en el barranco del Hurón, en las proximidades del campo de fútbol.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  3. 3 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  4. 4 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  5. 5 Ya es oficial: la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria es un «grave riesgo» para los vecinos
  6. 6 Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz
  7. 7 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»
  8. 8 Canarias se prepara para el fin de semana y la Aemet confirma la tendencia «en ascenso»
  9. 9 Detenido en Telde por presuntamente abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  10. 10 Detenido en el aeropuerto de Vigo con armas en la maleta antes de intentar volar a Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Nuevo saneamiento de Costa Teguise, 2 millones de euros

Nuevo saneamiento de Costa Teguise, 2 millones de euros