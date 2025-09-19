Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 19 de septiembre de 2025
Visita a la nueva infraestructura. CBL

Nuevo espacio de sombra en el colegio de Costa Teguise

Se ha completado la recepción oficial de la infraestructura

CANARIAS7

Teguise

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:52

El Ayuntamiento de Teguise ha recepcionado oficialmente la obra de instalación de estructuras de sombra en la cancha exterior del colegio de Costa Teguise.

Esta intervención forma parte de un plan integral de mejoras, con una inversión cercana a los 300.000 euros.

En la actuación se ha incluido la renovación del pavimento de la cancha. Además, se han hecho cambios en el parque infantil, entre otras mejoras de interés.

«Esta obra es una respuesta directa a las necesidades expresadas por las familias y profesionales del CEIP Costa Teguise, y supone una mejora importante en la calidad de vida diaria del alumnado, que podrá disfrutar de un entorno escolar más seguro y adecuado para sus actividades al aire libre», señaló la alcaldesa, Olivia Duque, en la visita al recinto para conocer cómo había quedado la actuación.

En la visita estuvo la regidora acompañada del concejal de Obras, Eugenio Robayna; y de la titular de Educación, Mar Boronat.

