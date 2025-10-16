Nuevo colectivo empresarial en Tías

Presentación en sociedad hecha en la plaza de la ermita de San Antonio.

La Asociación Empresarial y PYMES de Tías (AEP Tías) fue presentada ayer en sociedad, en acto en la plaza de la ermita de San Antonio. Preside el nuevo colectivo Lidia Morales.

Cuenta con más de una veintena de comercios y pequeñas empresas, con previsión de hacer más incorporaciones antes de acabar el año.

El acto de presentación contó con las intervenciones del alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra; y del consejero de Comercio del Cabildo de Lanzarote, Armando Santana.

También acudieron representantes de CajaSiete, colaboradora de la asociación: y de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, así como la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Tías, Miriam Hernández, e integrantes del equipo de gobierno del municipio.

Valoraciones

José Juan Cruz Saavedra compartió el deseo del grupo de gobierno de «caminar juntos para que Tías se consolide como un referente insular de compras y servicios, ofreciendo una oferta variada y de calidad tanto para residentes como para visitantes». El primer edil felicitó a los empresarios y les deseó «éxito en esta andadura».

Lidia Morales, por su parte, agradeció el apoyo del Ayuntamiento «y de todas las personas que han hecho posible la puesta en marcha del proyecto», y destacó que la nueva asociación «nace para fomentar la cooperación, la innovación y la competitividad, creando un entorno que favorezca el crecimiento de empresas y autónomos».

Para Armando Santana, esta asociación se plantea como «una herramienta fundamental con capacidad para ejecutar acciones que hacen la vida más agradable a la gente, por lo que es un reto muy importante y lo valoro como algo muy positivo».