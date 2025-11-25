Nueva suerte para cancha de bolas y club social de Uga Yaiza retoma la propuesta que resultara fallida en 2022

En 2027 se deberá contar con club social y cancha de bolas en Uga, si prospera el plan ideado por el Consistorio de Yaiza. Se cuenta para ello con casi 857.300 euros. Se retoma una propuesta que hubo que aparcar en 2022, por cambios en el proyecto.

Para la concreción de las obras se ha establecido un plazo de once meses. Y se aspira por el gobierno municipal que preside Óscar Noda a que las faenas se puedan iniciar durante la primera mitad de 2026. Por de pronto, el 22 de diciembre es el tope marcado para presentar ofertas, con vistas a la posterior adjudicación.

El conjunto proyectado incluye un edificio principal de una planta, para servir como centro socio-cultural; una zona abierta contigua, que conforma la cancha de bolas; y el acondicionamiento del entorno cercano, donde se habilitará un aparcamiento.

Se aspira, valoró en su momento el alcalde sureño, a infraestructuras que favorezcan la convivencia comunitaria en Uga, «ofreciéndoles mejores instalaciones para el ocio saludable y la práctica de un deporte tradicional como la bola canaria».

