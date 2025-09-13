Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Bienvenida al nuevo personal. CBL

Nueva empresa para limpiar instalaciones de Yaiza

Esta semana se ha dado la bienvenida al personal implicado

CANARIAS7

Yaiza

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:29

La mercantil STV Gestión ha empezado esta semana a limpiar instalaciones municipales de Yaiza, fruto de un reciente contrato, dotado con cerca de 894.000 euros, para un periodo de dos años, con posible prórroga.

De inicio se cuenta con una docena de profesionales, a quienes se les dio la bienvenida el miércoles, con presencia de varios integrantes del gobierno local, incluido el alcalde, Óscar Noda.

La empresa tiene la obligación de limpiar centros culturales, baños públicos, biblioteca de Playa Blanca y gimnasio municipal, entre otras dependencias, con personal y recursos propios.

«El objetivo es optimizar el servicio para que los usuarios, que en este caso son tanto los trabajadores municipales como los vecinos y vecinas que visitan y hacen uso de las instalaciones públicas, tengan a su disposición espacios más limpios y confortables», señala Rubén Arca, concejal del ramo.

