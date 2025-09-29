Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Trabajos en desarrollo. CBL

Nueva campaña en el Yacimiento de Rubicón

La actividad de investigación se prolongará hasta finales de octubre

CANARIAS7

Yaiza

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:30

Hasta finales de octubre se extenderá la sexta campaña de excavaciones en el Yacimiento de Rubicón. Los trabajos se iniciaron días atrás, con implicación de las dos universidades públicas canarias.

Las actuaciones se van a centrar en el cementerio del asentamiento, donde el año pasado ya fueron hallados restos de trece personas, con la probabilidad de encontrar nuevos enterramientos durante esta nueva campaña. También se actuará en la zona del horno de cal.

Ocho estudiantes de Arqueología de las dos universidades se han unido al equipo de investigación, que un año más trabajará de sol a sol en una investigación «que no deja de sorprendernos con sus hallazgos y conclusiones», anota el alcalde de Yaiza.

Apoyo institucional

Para seguir avanzando en la investigación dirigida por las arqueólogas María del Cristo González Marrero y Esther Chávez Álvarez, investigadoras y docentes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)y la Universidad de La Laguna (ULL), respectivamente; la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Ejecutivo canario; las dos universidades públicas y el Ayuntamiento de Yaiza firmaron recientemente una adenda del convenio de cooperación vigente que supone mayor inyección económica y la garantía de recursos humanos y técnicos.

Todas las entidades han impulsado la investigación desde el año 2019, aunque el Consistorio venía realizando desde mucho antes acciones de limpieza y conservación en los pozos de este enclave histórico.

