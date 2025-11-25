Neuroolimpiadas, dos días con actividades en Arrecife El encuentro, el próximo fin de semana, se hará en la Ciudad Deportiva Lanzarote

CANARIAS7 Arrecife Martes, 25 de noviembre 2025, 23:46 Comenta Compartir

120 mayores de diversos puntos de la isla, por equipos, serán los principales protagonistas de las primeras neuroolimpiadas, con pruebas físicas y cognitivas.

Patrocina el Servicio Insular de Deportes, se dijo este martes en la presentación. El evento se celebrará entre sábado y domingo, en la Ciudad Deportiva Lanzarote.

La competición está dirigida específicamente al colectivo de mayores, con equipos formados por deportistas mayores de 60 años que han asistido a entrenamientos en los municipios adheridos. En este caso, la organización ha implementado cuatro modalidades dentro de estas neuroolimpiadas: Relevos, Aro Canario, Cifras y Letras y Carrera de Letra.

la competición es por equipos y se desarrollará en formato de Eliminatoria Simple , donde los ganadores avanzan y los perdedores quedan eliminados hasta proclamar a 'El Campeón de la Competición'.

«Estas 'NeuroLanza 2025' son mucho más que una simple competición; son un claro ejemplo de cómo el deporte puede ser una herramienta fundamental para fomentar el envejecimiento activo y saludable. Al combinar pruebas físicas con el reto cognitivo, no sólo estimulamos el cuerpo de nuestros mayores de 60 años, sino también su mente», aseveró Juan Monzón, consejero de Deportes.

Hay colaboración de los consistorios de Tías y Arrecife, así como del Área de Bienestar Social del Cabildo, entre otros.