Negocian la presencia de otro parque fotovoltaico en Arrecife El trámite contempla expropiaciones. El Cabildo no respalda la acción, como pasó en 2022 con otra instalación igualmente en Argana

José R. Sánchez López Arrecife Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:40 Comenta Compartir

El Boletín Oficial de la Provincia dio cuenta en su último número 113 de 2025, editado el viernes 19 de septiembre, del anuncio de la Dirección General de Energía con respecto a la tramitación que se sigue de cara a que se faculte la instalación de un parque fotovoltaico en Arrecife, en el límite con San Bartolomé, en un espacio próximo al vertedero sin control en Argana. Se aspira a una explotación próxima a otra propuesta que se dio a conocer en 2022, que contó con el rechazo del Cabildo y de otras administraciones públicas.

Este parque fotovoltaico, con el nombre de PFV y ST FV Yagabo Solar, está promovido por la mercantil Desarrollos Renovables FV Lanza, entidad constituida en 2023 en Tenerife, con un capital social de 3.000 euros. La intención empresarial pasa por hacer frente a una inversión de más de 5 millones de euros, siempre y cuando antes se den las expropiaciones que se publicitan en el anuncio oficial; y se agregue el beneplácito de las administraciones lanzaroteñas, aspecto que no se da en las fechas actuales.

En materia de expropiaciones, la intención empresarial pasa por hacerse con al menos 5.500 metros cuadrados de suelo, afectando a más de una veintena de fincas. Estas adquisiciones están concebidas para permitir la instalación de las placas solares y de toda la infraestructura para conocer con la subestación que opera ya en suelo de San Bartolomé, vinculada a los tres parques eólicos que hay en servicio, todos ellos de capital público.

En lo que tiene que ver con las administraciones, desde el Cabildo se trasladó a CANARIAS7, por el consejero del ramo, Jesús Machín Tavío, que se descarta dar luz verde a la iniciativa; de modo que se repetirá el pronunciamiento de hace tres años con la propuesta promovida por Merry Sun. Y lo propio hará el Consistorio de San Bartolomé, según sju alcalde, Isidro Pérez. En Arrecife se quiere estudiar la documentación, dijo su alcalde, Yonathan de León, antes de anunciar medidas.

8.280 módulos

El proyecto de Desarrollos Renovables FV Lanza contempla 8.280 módulos para constituir la base esencial del parque fotovoltaico, quedando para este parte de la actuación un desembolso de 2,37 millones de euros. Para la logística exterior se prevé un capital de 2,69 millones de euros.

En consecuencia, se trata de una infraestructura alejada en tamaño de la que se ha venido tramitando por Merry Sun, pues en este apuesta anterior se llegó a indicar que la inversión iba a ser de más de 14,1 millones de euros, con vistas a facilitar la presencia de 34.650 módulos, ocupando una superficie mínima de una decena de hectáreas.