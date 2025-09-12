Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 12 de septiembre de 2025
Las Faltonas, actuando en Arrecife en febrero pasado. CBL

La murga Las Faltonas aparca la actividad

La formación ha comunicado la decisión a través de sus redes sociales

J.R.S.L.

Arrecife

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:22

En las citas carnavaleras de 2026 a disfrutar en Lanzarote no se contará con la murga Las Faltonas. La decisión de aparcar la actividad se ha dado a conocer en redes sociales, en una carta donde se dan detalles de los motivos.

Se habla de «tempestades constantes» y de «compromisos que no se han cumplido», entra otros aspectos. Y se añade que se espera que la medida sea «un hasta luego», con palabras de agradecimiento para personas y entidades que han permitido a Las Faltonas tener presencia en las callles y sobre los escenarios.

Fue en 2022 cuando esta formación debutó, con protagonismo también en carnestolendas posteriores. En Arrecife concursó esta murga en febrero pasado.

En el inicio, de presidenta de Las Faltonas se contó con Maida Morales, una habitual de las carnestolendas de Arrecife, quien en 2020 fue protagonista de un lucido pregón de apertura de las fiestas en el parque José Ramírez Cerdá; mientras que Carolina Villa, con experiencia en la materia, empezó en calidad de directora.

