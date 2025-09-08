La Muestra de Cine de Lanzarote recibe hasta 300 películas para su 15º aniversario Todas las películas serán revisadas por el comité de selección para proyectarse en la selección final de ambas categorías en lo que será, como todos los años, una programación de la máxima calidad

CANARIAS7 Arrecife Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:51 Comenta Compartir

La Muestra de Cine de Lanzarote ha concluido el periodo de preinscripción de películas y cortometrajes para su 15ª edición. En este 2025 se han superado los números de años anteriores, por lo que se consolida la proyección internacional de este certamen que conecta el mejor cine con el territorio y la cultura de Lanzarote.

El reconocido festival ha recibido alrededor de 300 largometrajes de 57 países para su próxima edición. Una pequeña selección de ellos competirán por formar parte de su Sección Oficial. También se han recibido medio centenar de cortometrajes para la sección Cruce de Caminos: cineastas de Canarias.

La asociación Tenique Cultural, organizadora del evento cinematográfico, ha recibido proyectos cinematográficos, entre los que se encuentran largometrajes para la sección oficial y medio centenar de cortometrajes que aspiran a formar parte de Cruce de Caminos: Cineastas de Canarias.

Tal y como afirma Javier Fuentes Feo, director del proyecto, se trata de una cifra histórica, «que refleja el gran trabajo que se está haciendo en Canarias y, a la vez, la dimensión internacional que ha conseguido la Muestra de Cine, algo que hace unos años era impensable. Este año va a ser una edición muy especial».

La Muestra de Cine de Lanzarote cuenta con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo, la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote a través de su marca de producto Lanzarote Film Commission y el patrocinio del Gobierno de Canarias - Islas Canarias Latitud de Vida -, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España (ICAA) del Ministerio de Cultura y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y su unidad Canary Islands Film.