El monolito de la cruz de la plaza de la iglesia de San Ginés habrá que derruirlo Un nuevo informe pedido por el Cabildo da a entender que todo el conjunto escultórico atenta contra la Ley de Memoria Democrática

Vista de los elementos que sustentaban a la polémica Cruz en la plaza de Las Palmas.

La Cruz que hasta finales de julio fue parte habitual de la plaza de Las Palmas, en Arrecife, junto a la iglesia de San Ginés, tiene muy pocas opciones de regresar al emplazamiento. Máxime cuando constan en el Cabildo informes que dan a entender que el elemento conculca aspectos básicos de la Ley de Memoria Democrática. Los últimos pronunciamientos, de esta misma semana, añaden que sobra incluso la base ornamental, formada por un monolito y gradas, dándose a entender que igualmenete debería procederse a la retirada.

Los informes han sido elaborados por implicación del Área de Patrimonio Histórico, bajo responsabilidad directa de la presidencia. El más reciente, datado el miércoles, con la firma de la especialista Eugenia Carmen Torres Suárez, contiene en el apartado de antecedentes que «en los diferentes informes que obran en el expediente se hace constar que la Cruz es un elemento que contradice la Ley de Memoria Histórica». Y se refrenda con ello el parecer de José Manuel Corbacho Palacios, especialista en temas jurídicos, fechado el lunes.

Relación con Franco

Hay coincidiencia al pedirse «la retirada definitiva del espacio público de todo el conjunto arquitectónico denominado Cruz de los Caídos con todos sus elementos adicionales ornamentales, cuatro esferas de cantería de piedra basáltica maciza de Arucas, gradas, pedestal, monolito en forma de cruz y placas».

Se considera que hay vínculo directo con el régimen dictatorial franquista, con el añadido de que «no se ha procedido a la resignificación del conjunto arquitectónico denominado Cruz de los Caídos de la plaza de Las Palmas, ni a identificarlo como bien de interés cultural o perteneciente al patrimonio histórico de la isla».

Ampliar La plaza cuenta ya en su mayor parte con nuevo suelo. COBER LANZAROTE

Y debe corresponder al Ayuntamiento de Arrecife la retirada del material objeto de atención.

La remodelación de la plaza junto a la iglesia matriz de la capital corre a cargo de Obras Públicas del Cabildo. Las obras se iniciaron a finales de marzo pasado, con un presupuesto de casi un millón de euros, con vistas a su remate antes de la conclusión del año. El arreglo se ejecuta tras años de espera y tras desencuentros a nivel administrativo entre Consistorio y primera Corporación. Ya se notan avances notables en el espacio a nivel de suelo.