Modernización turística de Costa Teguise y Playa Blanca; luz verde El Cabildo aprueba la financiación de la redacción. Tenso debate en el pleno sobre la sesión problemática de octubre

José Ramón Sánchez López Arrecife Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:35 Comenta Compartir

El Cabildo fue sede de dos plenos extraordinarios este jueves, siendo productivo el primero y anecdótico el segundo. En el primero salieron adelante los acuerdos, por unanimidad, que permitirán la redacción de los planes de modernización turística de Costa Teguise y Playa Blanca.

En conjunto se concretará una inversión de 600.000 euros. «Damos un paso decisivo para recualificar nuestro destino, mejorar el espacio público, modernizar la planta alojativa y garantizar que seguimos siendo competitivos en un mercado turístico global cada vez más exigente», dijo el presidente, Oswaldo Betancort.

Con implicación también del Gobierno de Canarias, así como de los ayuntamientos de Teguise y Yaiza; los planes servirán para generar «más calidad urbana, más zonas verdes, mejores equipamientos y servicios públicos», añadió Jesús Machín Tavío, consejero de Ordenación del Territorio y Política Territorial.

Se dio a entender que servirán como modelo las experiencias previas en diversos territorios turísticos, con Tías como principal estandarte a nivel de Lanzarote.

Segundo pleno

En cuanto a la segunda sesión, a petición de la oposición para que el presidente explicara sus ausencias en el pleno de final de octubre, la cita apenas sirvió para registrar un cruce de acusaciones entre diversos consejeros. Se zanjó sin conclusiones, en un tono crispado. Cabe recordar que en aquella cita se fueron todos los consejeros de la oposición, que no retornaron al volver el presidente.

Las dos sesiones fueron ofrecidas en directa por medios telemáticos y están colgadas en la red, en el mismo orden cronológico en que tuvieron lugar; inverso al inicialmente marcado.