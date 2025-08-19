Minigolf a explotar en Puerto del Carmen El canon que pide Tías tiene un precio de salida por mes de 4.507 euros

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas publicó días atrás la licitación del Ayuntamiento de Tías para la explotación del bien inmueble conocido como minigolf San Antonio, en Puerto del Carmen.

El importe de arrendamiento de este espacio tiene un precio de salida de 4.507 euros al mes. Se admitirán ofertas hasta mediados de septiembre. Ocupa 1.300 metros cuadrados, con abundante infraestructura de ocio.

Se tiene el propósito de que la concesión pueda ser por quince años.

Según el pliego de condiciones de explotación, los ingresos que reciba el Ayuntamiento, fruto de este arrendamiento, serán ingresos afectados y podrán ser destinados, dada la naturaleza del bien, a la adquisición de suelo para construcción de viviendas protegidas o a otros usos de interés social.

Colaboración público-privada

Además, los fondos podrán aplicarse también a la rehabilitación urbana y edificatoria, la mejora del medioambiente y los espacios naturales, la conservación del patrimonio histórico, la protección del litoral, el refuerzo de equipamientos públicos y otras actuaciones de interés general que garanticen la cohesión social y la justicia territorial.

«Se trata, en definitiva, de una apuesta por la colaboración público-privada, para transformar la gestión del patrimonio común en oportunidades reales para avanzar hacia un modelo de ciudad más habitable, solidaria y sostenible», según la versión trasladada por el Ayuntamiento que preside José Juan Cruz Saavedra.

