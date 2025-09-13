8 millones de euros de Texas en 2030; ¿realidad o quimera? Cabildo y Cámara de Comercio defienden la estrategia destinada a captar turismo de Estados Unidos y exportar productos de la isla

En 2024 hubo un viaje oficial a San Antonio de Texas, ciudad fundada por canarios, con rango afectivo e intenciones comerciales. La pasada semana se repitió experiencia, con aval del Cabildo y apoyo de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. Este viernes se hizo balance de la salida, dándose a entender que ayudará a captar turismo y exportar productos locales.

En la puesta en escena, el presidente insular, Oswaldo Betancort, dio números con respecto a 2030 y 2035. Como poco, la estrategia en marcha, con algún nuevo viaje a Estados Unidos y recepciones a delegaciones norteamericanas, deberá ser válida para al menos generar ingresos dentro de un lustro; mediante la venta de vino, queso, batata y otros productos propios de Lanzarote, por un valor mínimo de 8 millones de euros. Y con opciones de llegar incluso hasta la cota anual de 12 millones de euros.

«Es una aspiración», aseveró el presidente; si bien dando a entender que se está en proceso de consolidar bases para que así sea. En este contexto, en los primeros años de la próxima década se irá a más, de modo que en 2035 será posible sumar ingresos por las ventas, en un margen de entre 40 a 60 millones de euros.

Estas aportaciones económicas tendrán como consecuencia directa la creación de entre 350 y 600 puestos de trabajo, entre colocaciones directas e indirectas. Y serán de 550 a 800 cuando se haga balance en diez años contando a partir de estas fechas.

Además, otro factor en positivo tendrá que ver con el crecimiento en el número de empresas relacionadas con las ventas.

Firma a final de año

La confianza tan elevada en la iniciativa, explicó por su parte el presidente cameral, José Valle, tiene que ver con que «nuestros productos tienen una gran identidad». De ejemplo puede valer el principio de acuerdo alcanzado con la firma HEB, a expensas de que antes de final de año se reciba a una delegación de esta gran empresa del sector de la alimentación. Deberá servir para que Lanzarote tenga posición preferente en las estanterías de los cientos de supermercados que hay en Estados Unidos y México.

Estos argumentos valieron en la presentación para defender el viaje reciente; que para las arcas cabildicias ha supuesto un desembolso de 300.000 euros, con críticas desde la oposición. «Esto no es un gasto, es una inversión», advirtió Betancort, «no ha sido un viaje de vacaciones». La expedición contó con una nutrida representación empresarial, más la parte política y la cameral.

En cuanto al turismo, dijo Héctor Fernández, consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), se aspira a tener la presencia anual de al menos 15.000 visitantes estadounidenses. Este viajero gusta en el sector, porque hace un mayor gasto medio en el destino que el europeo, en un 50% más.