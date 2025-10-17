Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 18 de octubre de 2025
Plaza de La Candelaria deTías. C7

Casi 3 millones de euros para mejorar el alumbrado en Tías

Las dos propuestas que contempla patrocinar el Ayuntamiento deberán cobrar forma en 2026

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Tías

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:50

Comenta

El Consistorio de Tías esta semana ha sacado a licitación dos actuaciones destinadas a mejorar el alumbrado público, en el centro de la capital local y en la zona de La Candelaria. En conjunto se cuenta con casi 3 millones de euros de presupuesto inicial.

Las entidades interesadas tendrán hasta el 11 de noviembre para presentar ofertas; de modo que parece factible cerrar las adjudicaciones a inicios de 2026, según se ha dado a conocer a mitad de la semana de modo oficial.

Para la primera de las actuaciones, centrada a Avenida Central Alcalde Florencio Suárez, así como en cerca de una veintena de calles del entorno, se contempla un plazo de ejecución de las obras de justamente 34 semanas. De presupuesto en particular, cerca de 1,8 millones de euros.

Y para la segunda propuesta, con la plaza de La Candelaria de eje principal y afectando a más de una decena de vías cercanas, se contempla un plazo de 39 semanas para hacer las obras. En este caso, el presupuesto inicial está casi 1,18 millones de euros.

Los dos proyectos incluyen la retirada del alumbrado actual.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  3. 3 Adiós al sueño verde de Santa Catalina: el parque que pudo ser y no fue
  4. 4 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  5. 5 Bronco debut parlamentario del director del SCS al revelar datos médicos de un diputado de NC
  6. 6 El alcalde de Telde será vicepresidente de Primero Canarias
  7. 7 Cinco militares canarios heridos al volcar un vehículo en unas maniobras en Albacete
  8. 8 Un accidente en la GC-1 sentido sur a la altura de la Base Naval provoca un atasco en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Los murales de Arencibia en la ermita de Santa Catalina, en peligro por posibles daños «irreparables»
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria refuerza su lucha contra las plagas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Casi 3 millones de euros para mejorar el alumbrado en Tías

Casi 3 millones de euros para mejorar el alumbrado en Tías