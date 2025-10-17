Casi 3 millones de euros para mejorar el alumbrado en Tías Las dos propuestas que contempla patrocinar el Ayuntamiento deberán cobrar forma en 2026

José Ramón Sánchez López Tías Viernes, 17 de octubre 2025, 22:50 Comenta Compartir

El Consistorio de Tías esta semana ha sacado a licitación dos actuaciones destinadas a mejorar el alumbrado público, en el centro de la capital local y en la zona de La Candelaria. En conjunto se cuenta con casi 3 millones de euros de presupuesto inicial.

Las entidades interesadas tendrán hasta el 11 de noviembre para presentar ofertas; de modo que parece factible cerrar las adjudicaciones a inicios de 2026, según se ha dado a conocer a mitad de la semana de modo oficial.

Para la primera de las actuaciones, centrada a Avenida Central Alcalde Florencio Suárez, así como en cerca de una veintena de calles del entorno, se contempla un plazo de ejecución de las obras de justamente 34 semanas. De presupuesto en particular, cerca de 1,8 millones de euros.

Y para la segunda propuesta, con la plaza de La Candelaria de eje principal y afectando a más de una decena de vías cercanas, se contempla un plazo de 39 semanas para hacer las obras. En este caso, el presupuesto inicial está casi 1,18 millones de euros.

Los dos proyectos incluyen la retirada del alumbrado actual.

