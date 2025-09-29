1,2 millones de euros para arreglar calles en Arrecife El contrato deberá servir para quitar baches y arreglar despefectos, durante un año

El 27 de octubre es el día tope para las entidades que quieran presentar ofertas al concurso del Ayuntamiento de Arrecife, presidido por Yonathan de León, de cara a arreglar calles, quitando baches y arreglando desperfectos. De presupuesto, para un año, casi 1,2 millones de euros.

En las bases no se dan pautas sobre zonas concretas. Contrasta la circunstancia con la comunicación difundida por el Consistorio este lunes, donde se da a entender que se mejorarán calles concretas de los barrios de Maneje, Valterra y Argana Alta.

«Aunque la casuística que puede presentarse resulta ser extremadamente extensa, debe quedar claro en las actuaciones que se lleven a cabo, que no se trata de obra nueva, sino de reparaciones y actividades de mantenimiento y conservación«, se concreta en las bases.

La intención municipal pasa por tener el acuerdo cerrado antes de que año esté finalizado, para que el contrato pueda rubricarse en las primeras semanas de 2026.

La iniciativa queda al margen de obras de mejora en marcha de calles capitalinas, caso de las que se ejecutan desde hace meses en el barrio de Tinasoria.

