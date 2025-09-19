Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 19 de septiembre de 2025
Infraestructura a mejorar. C7

Un millón de euros para la cancha deportiva de Uga

La actuación tiene respaldo del Consistorio de Yaiza

CANARIAS7

Yaiza

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:52

El Ayuntamiento presidido por Óscar Noda publicó este jueves el expediente de licitación del proyecto de acondicionamiento y mejoras de la cancha deportiva de Uga, con un presupuesto de un millón de euros. Se actuará en un espacio de 2.700 metros cuadrados, cerca del colegio.

Las empresas interesadas en la ejecución del proyecto pueden presentar ofertas hasta el 20 de octubre.

La infraestructura remodelada contará con una cancha polideportiva de 40 x 20 metros, cancha multiusos de 27 x 20 metros, cancha de fútbol indoor 17 x 10 metros, grada, zona de sombra e iluminación, entre otras dotaciones, además de los trabajos de accesibilidad previstos en el proyecto.

Este nuevo proyecto en Uga se enmarca dentro del conjunto de actuaciones previstas en el entorno del colegio y el terrero de lucha y toda la parcela que está por delante del campo. A principios de septiembre, Yaiza también sacó a licitación el proyecto de mejoras en el terrero de lucha y su entorno por 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento creará 300 plazas de aparcamiento y realizará trabajos de instalación de alumbrado público, obras de accesibilidad e itinerarios peatonales para facilitar la circulación de viandantes.

Valoraciones

«Continuamos nuestro programa de inversión municipal destinando una parte significativa del presupuesto a instalaciones que invitan al desarrollo de actividades saludables, especialmente a nuestros niños, niñas y jóvenes», destaca Óscar Noda.

El concejal de Obras Públicas y Deportes de Yaiza, Ángel Lago, explica que en la primera fase del proyecto «acondicionaremos el solar anexo con pavimento y zonas de sombra para que los escolares del CEIP Uga puedan realizar las actividades que habitualmente cumplen en la cancha mientras finalizamos los trabajos, y ya en la segunda fase ejecutaremos todas las actuaciones encaminadas al acondicionamiento de las instalaciones deportivas».

El alcalde recuerda que «en mayo pasado reunimos a vecinas y vecinos de Uga para informarles puntualmente del proyecto de alcantarillado, ya adjudicado, y de todas estas actuaciones que estamos licitando. En su momento pedimos disculpas por las molestias que pudieran ocasionar las obras y volvemos a hacerlo públicamente».

