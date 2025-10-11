Un millón de euros para acabar el parque de bomberos en Tías Resultó fallida la construcción meses atrás, al renunciar la empresa contratada

José R. Sánchez López Tías Sábado, 11 de octubre 2025, 23:25

El Consorcio de Emergencias al fin ha podido sacar a concurso las obras para acabar el parque de bomberos de Tías. La iniciativa, dotada con más de un millón de euros, pasa por retomar los trabajos que quedaron pendientes en 2024, tras la renuncia por entonces de la entidad adjudicataria de las faenas.

La intención oficial pasa por tener operativa la sede sobre mediados de 2026, según informes supervisados por el consejero del ramo, Kiko Aparicio. Para tal fin, primeramente habrá que llegar a un acuerdo con alguna entidad constructora, que tendrá un plazo de casi cuatro meses para ejecutar las obras, en la Casa Riverol.

Habrá que derribar parte de lo hecho entre 2023 y 2024, al haberse observado que los pilares y vigas existentes, «no cumplen con las dimensiones mínimas para ser considerados elementos estructurales», consta en las bases técnicas del concurso.

Se contempla que el espacio, además de ser referencia de los bomberos del Consorcio en Tías, para aliviar al parque central en Arrecife; igualmente pueda servir de sede para Protección Civil, SUC (Servicio de Urgencias Canario) y Servicio de Carreteras.