México lindo, alegoría carnavalera en Teguise para 2026

Fruto de una votación popular, con cuatro propuestas, México lindo ha sido escogida como la alegoría para 2026 del carnaval en el municipio de Teguise. La opción escogida tuvo 196 votos (40,08%).

En próximas fechas se sacará a concurso la confección del cartel anunciador y se darán detalles del programa festivo.

La alegoría vencedora propone un carnaval lleno de alma, ritmo y pasión, con la elegancia de las catrinas, calaveras decoradas, flores, papel picado y altares llenos de vida, acompañado por la música de los mariachis, los sabores de la gastronomía mexicana y la alegría de una cultura que celebra la vida recordando a quienes ya no están.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha subtayado este viernes que «este resultado demuestra que la ciudadanía quiere vivir un carnaval vibrante, inclusivo y lleno de tradición. La Fiesta de los Muertos nos permitirá fusionar la identidad festiva de Teguise con una cultura tan rica y colorida como la mexicana. Nuestro carnaval seguirá siendo un referente insular y un lugar de encuentro y alegría».

Por su parte, el concejal de Festejos, Andoni Machín, ha agradecido la participación ciudadana y subrayó que «han sido casi 500 votos que reflejan el interés y la implicación de nuestros vecinos y vecinas. Ahora nos ponemos en marcha con la convocatoria para elegir el cartel oficial del Carnaval 2026, y con la preparación de unas fiestas que llenarán de color Costa Teguise, Teguise y La Graciosa del 2 al 15 de marzo de 2026».