Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo ForoCANARIAS7 'La mujer en las políticas agrarias y pesqueras europeas', en directo
Presentación carnavalera pasada. C7

México lindo, alegoría carnavalera en Teguise para 2026

Se sacará a concurso la confección del cartel anunciador

CANARIAS7

Teguise

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:51

Comenta

Fruto de una votación popular, con cuatro propuestas, México lindo ha sido escogida como la alegoría para 2026 del carnaval en el municipio de Teguise. La opción escogida tuvo 196 votos (40,08%).

En próximas fechas se sacará a concurso la confección del cartel anunciador y se darán detalles del programa festivo.

La alegoría vencedora propone un carnaval lleno de alma, ritmo y pasión, con la elegancia de las catrinas, calaveras decoradas, flores, papel picado y altares llenos de vida, acompañado por la música de los mariachis, los sabores de la gastronomía mexicana y la alegría de una cultura que celebra la vida recordando a quienes ya no están.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha subtayado este viernes que «este resultado demuestra que la ciudadanía quiere vivir un carnaval vibrante, inclusivo y lleno de tradición. La Fiesta de los Muertos nos permitirá fusionar la identidad festiva de Teguise con una cultura tan rica y colorida como la mexicana. Nuestro carnaval seguirá siendo un referente insular y un lugar de encuentro y alegría».

Por su parte, el concejal de Festejos, Andoni Machín, ha agradecido la participación ciudadana y subrayó que «han sido casi 500 votos que reflejan el interés y la implicación de nuestros vecinos y vecinas. Ahora nos ponemos en marcha con la convocatoria para elegir el cartel oficial del Carnaval 2026, y con la preparación de unas fiestas que llenarán de color Costa Teguise, Teguise y La Graciosa del 2 al 15 de marzo de 2026».

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  2. 2

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  3. 3 Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas
  4. 4

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  5. 5 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  6. 6 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  7. 7 Detenidos madre e hijo por vender droga en una vivienda de Jinámar
  8. 8 El exgerente de la Sociedad de Promoción reclama al consistorio la nulidad de su despido
  9. 9 Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas, a los 85 años
  10. 10 Usaba su coche como laboratorio y punto de venta de crack y heroína en Zárate

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 México lindo, alegoría carnavalera en Teguise para 2026

México lindo, alegoría carnavalera en Teguise para 2026