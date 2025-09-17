La Mesa del Turismo de Arrecife escoge cinco premios El día 23 se reconocerá a Ambros Martín, Héctor Fernández, Lanzarote Summer Challenge, Real Club Náutico y Toni Orosa

Mesa del Turismo de Arrecife, en la reunión para decidir los premios.

La Mesa de Turismo de Arrecife, con representantes de instituciones, colectivos, empresas y profesionales del sector, ha hecho pública la relación de cuatro premios Ciudad de Arrecife y del Premio del Turismo. La entrega efectiva será el martes 23.

A nivel de trayectoria empresarial profesional se valora a Héctor Fernández Machado, CEO de Turismo Lanzarote; y exprofesor en la Escuela de Turismo de Lanzarote, entre otras facetas.

Ambros Martín es el escogido en materia de trayectoria deportiva, por su vínculo a más alto nivel con el balonmano. Como evento deportivo, además, se premia a Lanzarote Summer Challenge.

En materia de arte y cultura se han tenido en cuenta los méritos contraídos por Toni Orosa, extrabajador municipal ya jubilado.

Y de colofón, la mención especial del Premio del Turismo se ha decidido que recaiga en el Real Club Náutico de Arrecife (RCNA).

El acto oficial de la semana próxima, en la Recova, estará presidido por el alcalde, Yonathan de León.

