Mercedes Medina ayudará en el nuevo curso a quince estudiantes universitarios Se presentaron a las becas cerca de medio centenar de alumnos

CANARIAS7 Arrecife Viernes, 29 de agosto 2025, 22:54 Comenta Compartir

Quince estudiantes universitarios de diversos puntos de Lanzarote disfrutarán en el curso escolar 2025-2026 de las becas que se conceden por el colectivo Mercedes Medina. El alumnado fue seleccionado en días pasados, tras haberse hecho un análisis pormenorizado de las cerca de 50 peticiones recibidas.

En conjunto se repartirán 54.000 euros. Cada alumno recibirá la cantidad de 3.600 euros, en pagos periódicos, como ya se hizo en cursos pasados. Se han tenido en cuenta los expedientes académicos de los peticionarios, abundando los sobresalientes.

En esta 14ª edición de las becas del colectivo Mercedes Medina, entidad con sede en la calle Manolo Millares de Arrecife, los beneficiados son Iker Javier Melero Torres, Isabel Cámara Hernández, María Cathaysa Umpiérrez Bustos, Izan Perdomo de Lamo, Alejandro Rebollido Villar, Marisol Mane Djalo, Juan Jesús Fernández García, Aissata Bailo Sow Diallo, Lily Jeanne Gopar Cordovés, Ilidio Samuel García Casanova, Iratxe Hormaetxe Guzán, Atasara Guillén Acosta, Noelia Parrilla Morín, María Inmaculada Vega Pérez y Carla Basilisco García.

La mayor parte del alumnado estuvo este viernes en el acto de reconocimiento hecho en la Biblioteca Insular, en la Medular.

Para la presente edición también se cuenta con la ayuda de empresas solidarias que hacen de mecenas. Son CICAR, SPAR Lanzarote, Graciplus, Líneas Romero, Taba-Control, Bodegas Vega de Yuco y TecnoSound (TSC).