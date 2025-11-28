El Mercado de Navidad de la Villa de Teguise vuelve con 33 puestos, actividades y muchas novedades

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:10 Compartir

El Ayuntamiento de Teguise presentaba ayer, en el Castillo de Santa Bárbara, la nueva edición del Mercado de Navidad de la Villa de Teguise, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre, en horario de 10:30 a 20:30 horas. El acto contó con la participación de representantes de diversas áreas municipales.

La primera teniente de alcalde y concejal de Turismo, Rita Hernández, destacó que esta edición busca fortalecer los espacios de convivencia y poner en valor el espíritu comunitario del municipio. Señaló que «la Navidad también es celebrar lo simple, celebrar juntos y hacerlo desde la Villa de Teguise, un lugar que vuelve a convertirse en punto de encuentro para familias, vecinos y visitantes». Hernández subrayó además la principal novedad de este año, las visitas de Papá Noel, que «aportarán un añadido especial para las familias y los chinijos.»

Desde el área de Comercio, la concejal Nieves Martínez hizo hincapié en la importancia de apoyar al tejido empresarial del municipio durante estas fechas. La edil invitó a residentes y visitantes a disfrutar del Mercado, afirmando que «con cada compra se ayuda a mantener empleo y vida en nuestro comercio local», y animó a las familias de Teguise, La Graciosa y a quienes visiten el municipio «a pasear con calma y participar en la oferta del evento.»

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, intervino para reconocer el trabajo transversal que hace posible el desarrollo del programa navideño. Duque destacó que «lo más importante es el equipo, porque esta Navidad no se podría llevar a cabo sin todas las personas que trabajan cada día para que Teguise avance». La regidora añadió que «lo que hace grande a Teguise y a La Graciosa son las personas, los vecinos, las asociaciones y los colectivos que siempre están, y que hacen de esta época un momento de compartir.»

El Mercado de Navidad contará con 33 puestos, atracciones infantiles como tiovivo, carrusel y sillas voladoras, además del tren navideño y de la Casa de Papá Noel en el Palacio Spínola. El programa completo puede consultarse en www.turismoteguise.es.

Temas

Navidad

Teguise