Labores de arreglo. CBL

Mejoras en el puente de Fermina

Se está actuando por tramos, para evitar con ello el cierre de la infraestructura

CANARIAS7

Arrecife

Martes, 7 de octubre 2025, 23:43

Comenta

El equipo de mantenimiento de los Centros de Arte, Cultura y Turismo está acometiendo estos días la restauración del puente de acceso al Islote de Fermina.

Se han tomado medidas para operar por tramos, para de este modo seguir con el puente operativo. Se actúa tanto con los tablones, como en las barandillas.

La rehavbilitación se hace al tenerse en cuenta que el material «está sometido permanentemente a las inclemencias meteorológicas, la amplitud térmica diaria y, sobre todo, a los efectos de su proximidad al mar», según nota trasladada a la opinión pública insular.

«Es una iniciativa de conservación que mejora la estética de la infraestructura y, al mismo tiempo, la sensación de seguridad de las personas que transitan cada día sobre el puente para disfrutar de uno de los emplazamientos más agradables de la marina de Arrecife», señala el consejero delegado de los Centros, Ángel Vázquez.

El consejero agradece «el cariño, la meticulosidad y la extraordinaria sensibilidad con la que trabajan cada día los profesionales de la entidad», a la hora de ejecutar los trabajos, sobre el terreno y en dependencias propias.

