Mejor accesibilidad en Los Jameos del Agua Colocada una plataforma junto al escenario, para facilitar la movilidad a personas con dificultades

CANARIAS7 Haría Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:18

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo han instalado una plataforma elevadora portátil, en el auditorio de Los Jameos del Agua, para facilitar el acceso a la fila 1 del patio de butacas. Tiene suelo antideslizante, botón de parada inmediata y barreras de seguridad.

«Se trata de aportar soluciones a un problema tan complejo como es el de la accesibilidad a un tubo volcánico que, además, goza de protección especial», según el consejero de la entidad, Ángel Vázquez.

Esta plataforma portátil se adapta perfectamente a los condicionantes del espacio; y hace posible el acceso a la primera fila del patio de butacas de forma autónoma y segura, sin necesidad de asistencia externa.

Esta actuación se enmarca en el compromiso de los Centros de Arte, Cultura y Turismo con la inclusión y la mejora continua de la experiencia de todos los visitantes.

Casi un centenar de personas con movilidad reducida disfrutaron de algún evento de la programación cultural del auditorio de Los Jameos del Agua a lo largo de 2024. Y se confía en superar este número al acabar el año en curso.