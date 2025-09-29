Los mayores de San Bartolomé gozarán de dos almuerzos navideños El Ayuntamiento ha licitado la organización de los encuentros festivos

J.R.S.L. San Bartolomé Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:30

16 y 18 de diciembre son las fechas escogidas por el Consistorio de San Bartolomé para la celebración de dos almuerzos navideños para mayores del municipio. Se confía en sumar 400 comensales entre las dos convocatorias.

Para el buen desarrollo de los encuentros, se ha iniciado un proceso para organizar las dos comidas, con un presupuesto de partida de 42.800 euros, contando con los impuestos. Por comensal se contempla un desembolso máximo de 50 euros.

La intención municipal pasa por tener cerrada la adjudicación al poco del último día para el registro de ofertas. El 7 de octubre es la fecha límite, según la publicación oficial oportuna.

Una vez esté cerrado el acuerdo, como en años precedentes, se tomarán medidas desde el Ayuntamiento para hacer la relación de participantes en los encuentros festivos.