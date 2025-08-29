Matriculados entre enero y julio más de 4.000 vehículos El registro de estrenos de 2025 mejora al de 2024

J.R.S.L. Teguise Jueves, 28 de agosto 2025, 23:04 Comenta Compartir

Durante los primeros siete meses del año se matricularon en suelo lanzaroteño un total de 4.043 automóviles, según estimación del Centro de Datos del Cabildo. La suma equivale a un incremento del 11,7% en relación al mismo periodo de 2024.

La referencia principal es San Bartolomé, en buena medida por la presencia de varias empresas dedicadas al alquiler, junto con algunos concesionarios. Este municipio protagonizó 1.433 estrenos desde enero hasta julio.

Arrecife queda en 2025 como segundo municipio en matriculaciones, con 918 estrenos.

En cuanto al resto de ámbitos, constan 763 estrenos en Tías, 466 en el municipio de Yaiza, 282 en Teguise, 131 en Tinajo y apenas 50 matriculaciones en Haría.

Abundan este año los turismos, pues bajo esta consideración se han tramitado 3.206 altas, según figura en el balance del Centro de Datos. Además, constan 329 motos, 33 guaguas y 146 furgonetas.

Vista la tendencia, hay opciones de superar el registro final de 2024, cuando se llegó a 6.545 estrenos. El récord anual en la isla data de 2006, con 11.588 matriculaciones.