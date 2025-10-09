CANARIAS7 Arrecife Jueves, 9 de octubre 2025, 23:15 Comenta Compartir

El Consorcio de Emergencias ha estrenado esta semana un nuevo contenedor de inundación para vehículos eléctricos, una herramienta pionera en Canarias.

Garantizará la extinción total de incendios en automóviles, furgonetas, motocicletas, bicicletas o patinetes. Evita el material la reignición de las baterías. El nuevo equipamiento, de 6 metros de largo por 2,30 metros de ancho útil interior, está fabricado con estructura metálica de alta resistencia e incorpora un cabrestante que permite el arrastre del vehículo desde el exterior hasta el interior del contenedor.

Su funcionamiento se basa en la inundación total del vehículo una vez sofocado el incendio, una medida que impide cualquier posibilidad de reignición de las baterías. Este riesgo es común tras incendios en vehículos eléctricos, ya que las altas temperaturas pueden fundir las celdas que separan las baterías, generando nuevos contactos que podrían provocar explosiones o nuevos focos de fuego.

Hasta ahora, el Consorcio disponía únicamente de una bolsa de lona para este tipo de intervenciones, con usos limitados y menor durabilidad. Con esta adquisición, Lanzarote cuenta ahora con un contenedor de uso ilimitado y gran resistencia, lo que permitirá aumentar la seguridad de los efectivos de emergencia y optimizar la respuesta ante este tipo de siniestros.

A la vanguardia

«Con este nuevo contenedor, Lanzarote vuelve a situarse a la vanguardia en materia de seguridad y emergencias, ofreciendo una respuesta moderna, eficaz y segura ante situaciones cada vez más frecuentes por el aumento de la movilidad eléctrica», en versión del presidente insular, Oswaldo Betancort.

Por su parte, la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, aprecia que «esta incorporación no solo mejora la capacidad operativa del Consorcio, sino que también refuerza la apuesta de esta Corporación por la innovación y la sostenibilidad».

Finalmente, el presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Kiko Aparicio, resalta el carácter «pionero» de este nuevo recurso en el archipiélago. «Estamos ante una herramienta única en Canarias, diseñada específicamente para la extinción total de incendios en vehículos eléctricos. Garantiza la seguridad de los intervinientes y evita riesgos posteriores de reignición o explosión. Es un paso más en la modernización del Consorcio y en la protección de las personas y del entorno», asevera.