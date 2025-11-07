Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Artista dando detalles de una de sus creaciones. CBL

Marco Alom estrena muestra en Arrecife

La exposición 'Una luz negra' lucirá en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz hasta inicios de marzo

CANARIAS7

Arrecife

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:50

Comenta

Hasta el 7 de marzo de 2026 está previsto que se mantenga la muestra 'Una luz negra', con obras de Marco Alom, que alberga la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz de Arrecife.

Hay patrocinio del Consistorio y del Cabildo. Hay previstas varias visitas guiadas, con protagonismo para David Machado Gutiérrez, estando la primera de ellas señalada para el 22 de noviembre. La exposición está comisariada por Frasco Pinto.

Se trata de una gran muestra retrospectiva que reúne una amplia selección de obras del artista, incluyendo trabajos de reciente creación, y que cuenta con el apoyo y coordinación de la Galería Artizar. «La exposición ofrece una mirada profunda a la trayectoria de Alom, un creador que ha hecho del dibujo su principal campo de experimentación y reflexión estética», destaca Abigail González, concejala capitalina de Cultura.

'Una luz negra' propone un recorrido que invita al espectador a adentrarse en el universo simbólico y visual de Marco Alom, donde la memoria, la identidad y el paisaje dialogan a través de líneas, texturas y silencios.

Hay obras en parte de las salas de la planta baja, así en buena parte de la planta alta.

