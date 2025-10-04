Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

En marcha el Plan de Envejecimiento Activo de San Bartolomé

La actividad se estrenará el lunes 6 de octubre

CANARIAS7

San Bartolomé

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:05

El Consistorio de San Bartolomé, a través del Área del Mayor, pone en marcha este lunes 6 de octubre una nueva edición del Plan de Envejecimiento Activo, con más de 550 plazas.

Incluye una amplia variedad de propuestas, como gimnasia y ejercicios terapéuticos, teatro, informática y estimulación cognitiva. Y esta nueva temporada se estrenan las actividades 'Desafía tu mente', un taller de juegos como herramienta de estimulación cognitiva; y 'Manualidades', dedicado al fomento de la creatividad y la socialización.

Las inscripciones se pueden hacer en dependencias municipales de la capital local y Playa Honda. Las bases se pueden ver en la web municipal.

