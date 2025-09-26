Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Detalle de la muestra. C7

`Macaronesia 1975-2025', hasta el 4 de octubre

Ampliado el plazo de la muestra fotográfica que acoge la Casa Amarilla en Arrecife

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:39

El plazo para poder visitar la exposición 'Macaronesia 1975-2025' se ha ampliado hasta el próximo 4 de octubre. Se exhibe en la Casa Amarilla, en la calle Real de Arrecife, desde el pasado 24 de julio.

Es una muestra fotográfica que explora los últimos cincuenta años de historia de Canarias, Madeira, Cabo Verde y Azores.

La exposición está organizada por los Cabildos de Gran Canaria y Lanzarote, el Museu de Fotografía da Madeira – Atelier Vicente's, la Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada (Azores), el Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, y cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias y de la aerolínea Binter.

La muestra, que abrió sus puertas el pasado mes de febrero en La Casa Colón en Las Palmas, y se exhibe desde junio en el Museu de Fotografía da Madeira – Atelier Vicente's (Funchal), y desde julio en Cabo Verde y en Lanzarote. Se comenzará a exhibir en Azores a partir del próximo mes de noviembre.

La exposición toma el año 1975 como punto de inflexión sociopolítico para los archipiélagos de la Macaronesia. La Revolución de los claveles en 1974 y la muerte de Franco, el dictador español, en 1975 forzaron a las metrópolis a reformar sus sistemas de dominación sobre los espacios atlánticos.

La entrada es libre y gratuita y los horarios de apertura son, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 14.30 a 18.00 horas. Los sábados, de 10.00 a 14.00 horas. Los domingos y festivos quedan al margen, por cierre del inmueble.

