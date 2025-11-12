Luz verde a la residencia para mayores en Altavista La Diócesis de Canarias en días firmará el acuerdo para iniciar las obras, tras el permiso de Arrecife en junta de gobierno

José Ramón Sánchez López Arrecife Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:23

A diferencia de lo vivido a final de octubre, este miércoles sí hubo consenso en la junta de gobierno de Arrecife, dándose así carta blanca a la licencia para construir la residencia de mayores en Altavista, aprovechando la infraestructura existente, fruto de gestiones en 2009 de la entidad eclesiástica Cruz Blanca. Cumplido el requisito, la Diócesis de Canarias está en condiciones de firmar el contrato para iniciar las faenas físicas.

Se contempla que la rúbrica sea posible antes de acabar el mes, con la mercantil local Transporte y Excavaciones Tiagua, entidad con amplia experiencia en ejecución de iniciativas de interés público. Probablemente se podrá firmar la semana venidera, una vez que la Diócesis cuenta con fondos para asumir la iniciativa, gracias a la aportación de 10 millones de euros tramitada por el Cabildo, merced a la mediación del consejero Marci Acuña y la implicación del presidente insular, Oswaldo Betancort.

Como CANARIAS7 ya anticipó hace algunas semanas atrás, se harán cuatro edificios principales, interconectados, sobre una parcela de 3.000 metros cuadrados. Hay previsto un espacio para 25 mayores, un comedor para 50 usuarios y un albergue con 20 plazas; junto con media docena de viviendas de acogida, con una capacidad inicial cifrada en 34 plazas. La iniciativa incluye despachos y salas de reuniones.

Transformación urbana

Se aspira a que la finalización de las obras sea real en 2027. El acuerdo en junta de gobierno «supone un paso decisivo tras años de espera y de tramitaciones administrativas», en versión del edil de Urbanismo, Maciot Cabrera. La rehabilitación del inmueble inacabado, además de eliminar un punto negro de la ciudad, será clave para la consolidación del plan municipal concebido para mejorar la calidad de vida de los residentes de Altavista, dio a entender el alcalde, Yonathan de León.

Añadió el regidor capitalino tras la junta de gobierno que ya se ha adjudicado el proyecto para la transformación integral del barrio, «dentro de la línea que se está poniendo en marcha durante este mandado para la modernización y transformación de la imagen urbana de los barrios de Arrecife». Ha sido posible gracias a la implicación de Obras Públicas del Cabildo, con Jacobo Medina. Se dotará a Altavista de acerado, árboles y zonas de sombra, red de pluviales y alumbrado público.

Cabe añadir que en la junta de gobierno no se trató el pago con Clece para faciilitar al reapertura del pabellón de Argana, ya rehabilitado, tras ser cerrado en marzo de 2013. Se han buscado alternativas con vistas a que sea operativo en este mismo mes.