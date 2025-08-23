Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 23 de agosto de 2025
Jerónimo Robayna y Mame Fernández. CBL

Luz verde a Marea Viva, partido creado por dos exconcejales de Tías

El visto bueno de Interior a la formación de Mame Fernández y Jerónimo Robayna se hizo oficial el jueves

José Ramón Sánchez López

Tías

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:23

Desde el jueves 21 de agosto es oficial, para el Ministerio del Interior, la existencia de Marea Viva, partido político con sede en Puerto del Carmen, impulsado por Mame Fernández y Jerónimo Robayna, ambos con experiencia como gestores públicos. Los dos fueron concejales en Tías, con presencia en el gobierno local y también en el seno de la oposición.

La nueva formación se ha creado con ámbito insular, figura en el registro ministerial; si bien de inicio se contempla por sus promotores ceñir su influencia al municipio de Tías, con vistas a los comicios locales de 2027. «Esta nueva iniciativa busca convertirse en un espacio abierto, participativo y comprometido con el desarrollo social, económico y medioambiental del municipio», según el pronunciamiento trasladado ala opinión pública.

La nueva propuesta se presenta como un proyecto plural, inclusivo y cercano a la ciudadanía, «que quiere dar protagonismo a las ideas, las propuestas y la participación vecinal». Se aspira a «construir un futuro mejor para Tías».

Mame Fernández figura de inicio como presidente de Marea Viva. En tiempos pasados fue edil en el gobierno presidido por José Juan Cruz Saavedra (PSOE). Ha militado en varias formaciones políticas de condición insularista.

De Jerónimo Robayna cabe resaltar que gobernó con José Francisco Hernández (PP) como alcalde. Fue fundador de San Borondón, agrupación asamblearia que se dio oficialmente por disuelta durante el verano de 2020.

