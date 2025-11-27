Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 27 de noviembre de 2025
Yonathan de León y Maciot Cabrera. C7

Luz verde de Arrecife a las 45 viviendas protegidas en Triana

La junta de gobierno de este miércoles autoriza los imbornales nuevos en Argana Alta

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

El Consistorio de Arrecife, en junta de gobierno, este miércoles final de noviembre dio su visto bueno a que se construyan 45 viviendas de protección oficial en una parcela cedida por el Cabildo, en la calle Triana, cerca de la antigua sede de los Centros de Arte, Cultura y Turismo.

Tras resolverse favorablemente el trámite de cooperación administrativa, el Instituto Canario de la Vivienda ya puede completar el proceso de cara a la futura licitación de las obras, según el edil de Urbanismo, Maciot Cabrera.

Por otro lado, se dio la licencia para ejecutar dos viviendas privadas en la calle Camilo José Cela.

Al margen, prosperó dar el plácet al Cabildo para instalar nuevas infraestructuras de telecomunicaciones en el Teatro El Salinero y para poner ventanas destinadas a mejorar la eficiencia energética de la Biblioteca Insular.

Cabe añadir que se aprobaron, asimismo, las obras para instalar nuevos imbornales en zonas de Argana Alta, según informó el alcalde, Yonathan de León, con una inversión de 800.000 euros. La inversión se deberá ejecutar por el Consejo Insular de Aguas, a priori a mediados de 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Familiares de José el Negro y allegados al Conejero declararon que estaban siendo acosados por Lionel y su entorno
  2. 2 La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias
  3. 3 La noche de Reyes de Triana se apaga a medianoche este año: se recorta una hora y media
  4. 4 Averigua qué alcaldes de Canarias cobran más
  5. 5 La TAO ya es un solar y sus noches de fiesta son solo un recuerdo
  6. 6 Dos accidentes en la GC-3 dejan tres heridos y retenciones en las dos direcciones
  7. 7 El Cabildo recupera la llaves de La Cilla de Artenara
  8. 8 La Guardia Civil desmantela una finca con cultivo de marihuana en San Mateo
  9. 9 Juan Antonio Peña sale al paso de una posible moción de censura en Telde: «No tengo miedo»
  10. 10 Aurora Homes construirá 194 viviendas en El Doctoral con una inversión de 36 millones de euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Luz verde de Arrecife a las 45 viviendas protegidas en Triana

Luz verde de Arrecife a las 45 viviendas protegidas en Triana