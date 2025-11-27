Luz verde de Arrecife a las 45 viviendas protegidas en Triana La junta de gobierno de este miércoles autoriza los imbornales nuevos en Argana Alta

Arrecife Jueves, 27 de noviembre 2025

El Consistorio de Arrecife, en junta de gobierno, este miércoles final de noviembre dio su visto bueno a que se construyan 45 viviendas de protección oficial en una parcela cedida por el Cabildo, en la calle Triana, cerca de la antigua sede de los Centros de Arte, Cultura y Turismo.

Tras resolverse favorablemente el trámite de cooperación administrativa, el Instituto Canario de la Vivienda ya puede completar el proceso de cara a la futura licitación de las obras, según el edil de Urbanismo, Maciot Cabrera.

Por otro lado, se dio la licencia para ejecutar dos viviendas privadas en la calle Camilo José Cela.

Al margen, prosperó dar el plácet al Cabildo para instalar nuevas infraestructuras de telecomunicaciones en el Teatro El Salinero y para poner ventanas destinadas a mejorar la eficiencia energética de la Biblioteca Insular.

Cabe añadir que se aprobaron, asimismo, las obras para instalar nuevos imbornales en zonas de Argana Alta, según informó el alcalde, Yonathan de León, con una inversión de 800.000 euros. La inversión se deberá ejecutar por el Consejo Insular de Aguas, a priori a mediados de 2026.

