Luz verde de Acuaes a que se amplíe la depuradora de Tías El acuerdo adoptado por el consejo de administración permitirá licitar las obras; con presupuesto de 20,1 millones de euros

El consejo de administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico autorizó este jueves, en Madrid, validar los pliegos y permitir la licitación destinada a la ejecución de la ampliación y mejora de la depuradora de Tías, con impulsiones desde Puerto Calero. De presupuesto, 20,1 millones de euros.

La licitación se divide en dos lotes. El primero, cuyo presupuesto de licitación es de más de 15,14 millones de euros (IGIC excluido), con un plazo de 31 meses, incluye las obras de ampliación de la estación depuradora existente en Tías. El segundo se refiere a las obras de conducciones, bombeos y depósitos en Puerto Calero, con presupuesto de licitación de más de 4,99 millones de euros, con un plazo de ejecución cifrado en 17 meses.

El objetivo de la actuación que va a desarrollar Acuaes es ampliar la capacidad de tratamiento de la actual depuradora en un 50%, hasta llegar a 12.000 metros cúbicos por día; y dotarla de sistemas avanzados en depuración, incluyendo un tratamiento terciario que permita la reutilización de las aguas residuales tratadas para usos agrícolas y riego de jardines y calles.

Junto a la ampliación de la depuradora, se va a construir una red de colectores de 17.289 metros, que recogerán y transportarán los vertidos del núcleo de Puerto Calero hasta la estación. Y se añadirán cuatro estaciones de bombeo.

Actuación en Arrecife

Estas obras se completarán próximamente con la ejecución un nuevo tramo terrestre del emisario y se va a actuar en el tramo submarino construyendo un nuevo tramo difusor; según previsiones oficiales dadas a conocer tras el acuerdo adoptado por el consejo de administración de Acuaes.

Las obras se enmarcan en el conjunto de actuaciones que se ejecutan en Lanzarote, con una inversión estimada de 37,5 millones, conforme al convenio y posterior adenda suscrita el 25 de octubre de 2024 con el Consorcio del Agua de Lanzarote. En el marco de dicho acuerdo se está construyendo una depuradora y un emisario terrestre en Arrecife, obras que van avanzando a buen ritmo, habiendo alcanzado ya un grado de ejecución del 46%, lo que va a permitir su puesta en marcha en el primer trimestre de 2026. En cuanto al emisario terrestre, el grado de ejecución es del 55%, habiéndose instalado ya 1.236 metros de los 2.640 que incluye el proyecto.

La actual depuradora del Tías, en funcionamiento desde el año 2003, trata las aguas residuales de Tías y Puerto del Carmen con un caudal de 8.000 metros cúbicos por día. La instalación presenta importantes deficiencias de funcionamiento y trabaja al límite de su capacidad, por lo que necesita ser ampliada y mejorada.