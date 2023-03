Luz Casal, en Los Jameos del Agua

La gallega Luz Casal actuará el 12 de abril en Los Jameos del Agua, con implicación de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo. Será la primera de las cuatro actuaciones de esta artista en Canarias, pues en fechas posteriores estará en Gran Canaria, donde aún hay entradas a la venta; así como en La Palma y La Gomera, donde las localidades ya se han vendido en su totalidad.

Las entradas se pondrán a la venta este jueves, a partir de las 21.00 horas. Hay que entrar en la web de los Centros e ir a la zona específica de esta actividad. Por localidad se piden 55 euros.

Con una trayectoria construida desde la libertad creativa, Luz Casal ha publicado casi una veintena de discos con temas que son hoy himnos de la música. Cuatro décadas jalonadas de éxitos como 'Eres tú', 'No me importa nada', 'Ciudad sin ley', 'No aguanto más','Los ojos del gato', 'Detrás de tu mirada', la popular 'Rufino', la premiada 'Piensa en mí' y las baladas 'Es mejor que te vayas' y 'Te dejé marchar' han convertido a Casal en una de las artistas españolas más sólidas y reconocidas sobre los escenarios y con mayor éxito internacional.

Valoraciones

«Es un referente del rock, una mujer que ocupa un lugar destacado en el panorama musical nacional e internacional, que se ha convertido, además, en un referente y ejemplo de superación personal ante la adversidad», ha señalado este jueves la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, que anima a la población a disfrutar de un concierto «que promete ser memorable».

En la misma línea, el consejero delegado de los Centros, Benjamín Perdomo, ha asegurado que el concierto de Luz Casal «es el resultado de nuestra apuesta por un modelo que ofrece cultura de primer nivel para todos los públicos».