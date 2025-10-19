Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ayuntamiento de San Bartolomé. C7
Lanzarote

Luces navideñas en San Bartolomé, por más de 163.000 euros

El encendido se tiene previsto que se dé a finales de noviembre

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

San Bartolomé

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:37

La entidad mercantil Iluminaciones Decorativas Arte y Led será la encargada de colocar la iluminación navideña en el municipio de San Bartolomé. Por el servicio asumirá el Consistorio un desembolso de más de 163.000 euros.

La adjudicativa es la misma que asumió el alumbrado en el periodo navideño precedente, con lo que se espera que la infraestructura sea similar, con encendido fijado para el 28 de noviembre. Operarán las luces hasta después del día de Reyes.

Se deberán engalanar varias rotondas, la sede consistorial y varias zonas céntricas de la capital local, así como de Playa Honda y otras localidades. También se adornarán los teleclubes.

La instalación del material se espera que empiece a cobrar forma antes de que acabe el mes. En otros municipios, caso de Arrecife o Teguise, se ha avanzado bastante en esta parte logística, con vistas a los encendidos en poco más de cinco semanas.

