Llegan las membranas que permitirán subir la producción de agua potable El caudal de desalación podrá incrementarse en un volumen de 8.000 a 12.000 metros cúbicos de líquido por jornada

CANARIAS7 Arrecife Lunes, 18 de agosto 2025, 22:38 Comenta Compartir

En la mañana de ayer lunes fueron trasladadas a la central de desalación Díaz Rijo, en Las Caletas, las 5.135 membranas de ósmosis inversa que permitirán aumentar el caudal de producción de agua potable en Lanzarote y La Graciosa entre un 10% y un 15%, lo que supondrá aumentar el caudal entre 8.000 y 12.000 metros cúbicos por día.

La entrega de las membranas al Consorcio del Agua ha cumplido con los plazos establecidos en el contrato con la empresa adjudicataria, la UTE Canaragua-Elmasa. El material de desalación cabe destacar que es de alta tecnología, elaborado por la firma LG, de fabricación coreana.

El pliego de condiciones del contrato, con un importe de 2 millones de euros, provenientes de una subvención del Gobierno de Canarias por la declaración de la emergencia hídrica, establecía la adquisición de un mínimo de 3.200 membranas y un plazo de entrega del material no superior a 5 meses. La UTE adjudicataria ofertó 5.135 membranas, con el mismo presupuesto; y rebajó el plazo de entrega del material, pasando de cinco meses a 76 días, aspecto del que dio cuenta CANARIAS7 semanas atrás.

«Estamos empleando todos los esfuerzos y poniendo los recursos necesarios para cambiar la dinámica de desabastecimiento y cortes de agua que ha padecido Lanzarote y La Graciosa en los últimos años», apuntó el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, tras haberse completado la entrega del material.

«Quiero felicitar a todo el equipo técnico del Cabildo y del Consorcio por haber realizado esta operación en un tiempo récord. En marzo licitamos el contrato, se adjudicó en junio, lo firmamos al mes siguiente y hoy ya tenemos a disposición de las centrales de desalación de Díaz Rijo y de Janubio este material de alta tecnología y eficacia que dará sus frutos en los próximos meses, tras culminar el proceso de instalación, permitiendo renovar el 90% de las actuales membranas», según se añadió por el consejero de Aguas, Domingo Cejas.

Más inversiones, en marcha

Y hay en desarrollo otras mejoras de enjundia a nivel de aguas para ejecutar a medio plazo.

De un lado, a finales del mes de julio llegó la nueva planta desaladora portátil, que aumentará la producción de agua de regadío en 2.500 metros cúbicos diarios, diseñada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

Y de otro, según Cejas, «sacaremos a licitación en los próximos días un nuevo bastidor de producción de 10.000 metros cúbicos para la planta Lanzarote III, a través de otra subvención de 5 millones de euros del Gobierno de Canarias».