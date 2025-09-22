Llega la tercera edición de los Premios Telento Sostenible La iniciativa tiene aval de Fundación Líneas Romero y respaldo de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa

CANARIAS7 Arrecife Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:46

La Fundación Líneas Romero, en colaboración con la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, ha anunciado este lunes la convocatoria de la 3ª edición de los Premios Talento Sostenible, un referente en Canarias para reconocer y apoyar a individuos, empresas y organizaciones que apuesten por la innovación regenerativa, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa (RSC).

En esta tercera edición, el proyecto ganador recibirá, como en anteriores ocasiones, un premio económico de 5.500 euros y un diploma acreditativo. Además, como novedad, se cuenta con la colaboración de Bankinter, que apoyará a los proyectos mejor valorados, ofreciendo servicios financieros en condiciones preferentes para facilitar su puesta en marcha o desarrollo.

Hasta el 15 de enero

Los emprendedores y empresas interesadas podrán presentar sus proyectos en formato digital a través de la página web de los Premios Talento Sostenible www.premiostalentosostenible.com.

El plazo de presentación de candidaturas se mantendrá abierto durante más de tres meses, con el 15 de enero de 2026 como fecha tope.

La confidencialidad de las candidaturas estará garantizada durante todo el proceso. Un jurado, compuesto por miembros de ambas entidades organizadoras, será el encargado de evaluar los proyectos conforme a criterios preestablecidos, pudiendo ser invitadas las representaciones de organizaciones públicas o privadas de reconocida experiencia en la materia.

Fundamentos a tener en cuenta

Los Premios Talento Sostenible refuerzan su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) y los principios de la RSC, buscando proyectos que fomenten el talento, la innovación y el emprendimiento con un enfoque sostenible y socialmente responsable.

Además, se aspira a que desarrollen productos, servicios o aplicaciones viables, con impacto ambiental positivo y beneficios sociales y económicos medibles. También a que impulsen la transición ecológica, la economía circular y las alianzas estratégicas.

El acto de presentación contó con la participación de Federico Romero, presidente de la Fundación Líneas Romero; José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa; y Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.