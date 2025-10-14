Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Siga la sesión de tarde del pleno en el Parlamento de Canarias

Liderazgo, visión y talento: Lanzarote acoge el gran foro del turismo canario

El III Encuentro de Gestión del Talento Turístico, organizado por Asolan, se celebrará el próximo 17 de octubre en el Hotel Secrets Lanzarote Resort & Spa de Puerto Calero

Martes, 14 de octubre 2025, 17:07

Tras el éxito alcanzado en las dos primeras ediciones, Canarias es Talento regresa a Lanzarote, con su III Encuentro de Gestión del Talento Turístico, una cita imprescindible que tendrá lugar el próximo 17 de octubre en el Hotel Secrets Lanzarote Resort & Spa, en Puerto Calero.

El encuentro, organizado por ASOLAN, en colaboración con la Federación Turística de Lanzarote, el Cabildo de Lanzarote y Turismo Lanzarote, se presenta como un espacio único para reflexionar sobre la importancia de la gestión del talento, que supone un factor decisivo de diferenciación frente a otros destinos y una herramienta clave para afrontar los retos actuales de la industria.

«En un momento en el que el turismo se enfrenta a grandes desafíos, la gestión del talento se convierte en una herramienta estratégica para impulsar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad en el sector», ha destacado la presidenta de ASOLAN y de la FTL, Susana Pérez.

Las ponencias correrán a cargo de destacadas voces del ámbito de los recursos humanos, la innovación, la formación y el liderazgo. Entre ellas se encuentran Eva Aguado, coordinadora territorial Centro Sur de CaixaBank Dualiza, que lidera proyectos de impulso a la Formación Profesional y la FP Dual; Lluís Soldevila, profesor en ESADE Business School y considerado uno de los diez conferenciantes más influyentes del mundo en liderazgo digital en habla hispana; Manuel Acevedo, human resources manager y HR Regional para Islas Canarias y Portugal en Hyatt Inclusive Collection; y Mónica Encinoso, sales executive de Turijobs en Canarias, una plataforma líder de empleo en turismo y hostelería.

Además, Innovaris Consultores presentará las conclusiones del estudio encargado por Asolan sobre los perfiles profesionales en la cadena de valor turística de Lanzarote y La Graciosa, y se celebrarán dos mesas redondas. La primera, bajo el título «Trayectorias profesionales en el sector turístico» y la segunda, «Empresas turísticas, gestión y fidelización del talento».

Estas ponencias y mesas redondas permitirán descubrir las últimas tendencias y mejores prácticas en gestión del talento, además de presentar casos de éxito que inspiran nuevas formas de afrontar los cambios y demandas de un sector en constante evolución. El programa está diseñado para que empresarios, directivos, profesionales de recursos humanos y estudiantes vinculados al turismo puedan compartir conocimiento, experiencias y reflexiones en un entorno de colaboración.

El encuentro cuenta con el patrocinio de Activa Canarias, Microsistemas, Schôolers.io, Esacan, F&B Formaciones y Consultoría, así como del Instituto Canario de Turismo (ITC), junto a una amplia red de empresas colaboradoras.

«El futuro del turismo en Canarias dependerá de nuestra capacidad para atraer, formar y fidelizar talento; y este encuentro es una oportunidad única para compartir conocimiento y generar sinergias que fortalezcan nuestro destino», ha subrayado Susana Pérez.

