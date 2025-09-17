Licitado el arreglo de más de 40 calles de Costa Teguise, Guatiza y Tahíche El Consistorio de Teguise toma medidas para invertir cerca de 2,52 millones de euros. Los trabajos se espera que salgan adelante en 2026

En la primera mitad de 2026 se prevé que cobre forma un ambicioso plan en varios pagos de Teguise, con patrocinio municipal, destinado a mejorar el firme de más de 40 calles. Se cuenta con un presupuesto de casi 2,52 millones de euros, con vistas a que las faenas se puedan ejecutar en Costa Teguise, Guatiza y Tahíche.

Por de pronto, en el pasado fin de semana se hizo oficial la licitación, con el 8 de octubre como teórica fecha tope para el registro de propuestas en tiempo y forma. En condiciones normales, antes de fin de año es probable que sea posible adjudicar los dos lotes establecidos, con vistas a que las mejoras cobren forma antes del verano venidero. Para la ejecución de los trabajos se ha marcado un plazo de tres meses.

Una vez realizadas las obras, «los vehículos y usuarios circularán de manera segura, ágil y eficaz», según se justifica en las bases que avalan el concurso que avala el Consistorio de Teguise.

Costa Teguise, un millón

En el particular de Costa Teguise se ha establecido un desembolso de más de un millón de euros. La iniciativa servirá para dar continuidad al plan de asfaltado de hace un par de años atrás, que tuvo la implicación del Cabildo.

En especial se actuará en la avenida de Las Palmeras. Además, en la propuesta técnica dada a conocer en el concurso oficial consta la presencia de las calles El Ficus, La Rosa, Las Tabaibas, Las Yucas, Los Crotos, Los Helechos, Los Pinos, Los Veroles y Panamá. En todos estos trazados abundan los baches y se nota el desgaste pronunciado del firme, por antigüedad y un uso habitual.

Tahíche, punto principal

En el particular de Guatiza y Tahíche, el desembolso ronda la cuantía de 1,5 millones de euros. Esta inversión se hará con fondos propios, tras un reciente acuerdo en junta de gobierno, del que CANARIAS7 ya dio cuenta, con presencia de la alcaldesa, Olivia Duque, e implicación de Eugenio Robayna, concejal de Obras.

Se actuará especialmente en Tahíche, con medidas en más de una veintena de calles. En la relación evaluada por los técnicos municipales figuran los nombres de Alcorcón, Albéniz, Azorín, Benjamín Franklin, Blasco Ibáñez, Cánovas del Castillo, Darwin, Escalante, Espronceda, Fuenmayor. Gabriel García Márquez, García Lorca, Garibaldi, Goya y José Francés,; junto con Juan de Flandes, Rafael Alberti, Mateo Alemán, Tirso de Molina, Tomás Salvador, Velázquez y Zurbarán.

Y en lo que tiene que con Guatiza, en la relación de calles a mejorar el firme están las calles Barbusano, Faya, Jazmín, Jesús María Betancor, Princesa Guayarmina, Tajasnoyo, Tanausú y Vicente Guerra; figurando asimismo la céntrica calle Ramírez Cerdá.

