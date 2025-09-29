'Eres Lanzarote, influencer de tu casa' vuelve a la escena Se cuenta con una nueva lista de creadores de contenidos, que suman en conjunto sobre 2 millones de seguidores

José R. Sánchez López Arrecife Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:57

Creadores de contenidos de diversos ámbitos, fruto de una inversión cabildicia de 70.000 euros, se han integrado a la campaña 'Eres Lanzarote, influencer de tu casa'; ideada para invitar a la ciudadanía a implicarse activamente en el cuidado de la isla.

Tiene implicación de varias áreas de las primera Corporación, se dijo en una presentación este lunes, en la que se mostraron algunos vídeos que de modo gradual se irán dando a conocer, apuntó Amalia Martínez Fajardo, coordinadora de la iniciativa.

Se aspira a que sea de alto impacto esta nueva fase de la campaña, pues los creadores agregados suman sobre 2 millones de seguidores. De este modo se supera la propuesta presentada a finales de 2023, con otro conjunto de creadores que por entonces sumaban 700.000 seguidores.

Cuidar el agua y las figuras de Manuel Díaz Rijo y César Manrique son algunos ejes básicos.

Valoraciones

En su intervención, la consejera de Educación, Ascensión Toledo, ha destacado «el carácter transversal de un proyecto que nos ayuda a difundir lo que somos como lanzaroteños y gracioseros. Es fundamental adaptar los mensajes a los nuevos formatos que demanda la juventud, y esta campaña lo consigue con gran acierto».

Por su parte, el consejero de Gobierno Abierto, Armando Santana, ha subrayado «la importancia de que las instituciones colaboren con iniciativas como esta, que en esta edición pone un énfasis especial en los derechos humanos, vinculando identidad y valores universales».

El consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, alabó la capacidad del proyecto para «saber perpetuar lo nuestro a través de los jóvenes, a quienes debemos saber llegar. Los contenidos creados para redes sociales y otras iniciativas incluidas en la campaña son una herramienta clave para reforzar nuestra identidad».

Finalmente, la creadora y coordinadora del proyecto, Amalia Martínez Fajardo, ha incidido en «la necesidad de acercar a los jóvenes a figuras básicas de la historia de Lanzarote, y de seguir generando conocimiento desde casa. Todos y todas somos prescriptores de nuestra identidad, influenciando en nuestro entorno para que Lanzarote y La Graciosa sigan vivas en la memoria colectiva».