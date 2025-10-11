Lanzafuel emprenderá acciones legales por la negativa a la gasolinera en Naos Gobierno insular y PSOE entran en una disputa por las taras que ponen en duda la concesión pública de la industria de manipulación de la pesca

La decisión del jueves adoptada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que se descarta dar el permiso a la presencia de una gasolinera de bajo coste en Naos, va a tener réplica. Fuentes de Lanzafuel, la empresa implicada, reconocieron este viernes a CANARIAS7 que han iniciado un proceso para emprender acciones legales, en aras de que se anule el acuerdo tomado en el consejo de administración celebrado en Las Palmas de Gran Canaria.

Se va trabajar con un prestigioso despacho de abogados de Arrecife. Como poco, se aspira por la mercantil a recuperar la inversión concretada hasta la fecha, de varias decenas de miles de euros, contabilizada desde que se hizo el registro, hace cerca de año y medio, para obtener la concesión de la parcela próxima a la sede de la Policía Nacional.

Y a expensas de ver cómo prosperan las acciones en sede judicial, se mantiene la intención de sacar adelante una inversión de más de medio millón de euros. La parte empresarial entiende, vistos varios ejemplos en Gran Canaria, que puede tener cabida la estación de servicio a poca distancia de la comisaría. Cabe recordar que la negativa se ha sustentado en un informe del Ministerio del Interior, auspiciado por la Dirección Insular de la Administración General del Estado, que considera que puede ponerse en riesgo la seguridad del inmueble en caso de que la gasolinera de bajo coste prospere.

En el mismo consejo de administración, por otro lado, quedó en duda la concesión pública para la industria pesquera en Naos. El caso suscitó una crítica rotunda del PSOE en el Cabildo, formación que ha anunciado que va a pedir la comparecencia urgente del presidente, Oswaldo Betancort. Plantea María Dolores Corujo, secretaria insular socialista, que se trata de «un hecho gravísimo que exige explicaciones inmediatas». Al parecer, la situación se ha originado por la presentación tardía de papeles.

Entrada la tarde, a consulta de este diario, desde el gobierno insular se replicó diciendo que está garantizada la gestión directa de la infraestructura, de 3.000 metros cuadrados de superficie.

A nivel portuaria, por último, este viernes entró en uso el sistema, auspiciado por el Consistorio, para garantizar la presencia de taxis en las paradas en días con cruceros.

Más o menos resultó efectiva, si bien en tramos de la mañana se observó menor presencia de lo habitual de vehículos en algunas paradas del centro, como las establecidas en la avenida y en Manolo Millares.