NC lamenta el estado del cementerio de La Candelaria Se demanda al Ayuntamiento de Tías la toma de medidas

CANARIAS7 Tías Martes, 30 de septiembre 2025, 22:56

El cementerio de La Candelaria ofrece un estado notable de abandono, pese a ser una infraestructura con valor de Bien de Interés Cultural (BIC); según denuncia de Nueva Canarias (NC) en Tías.

Se reclaman acciones para recuperar el camposanto, con implicación del Consistorio. Y se pide que sea con urgencia.

Este cementerio es el más antiguo de Lanzarote, construyéndose a partir de 1.799 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1999 por parte del Cabildo; según se valora en una nota de NC trasladada a la opinión pública insular.

El portavoz de los canaristas en el municipio, Juan de León, acompañado por la militante de la organización Ana Díaz, tras realizar una visita al recinto, manifestó este martes que «resulta inadmisible que el Ayuntamiento de Tías haya permitido durante años el abandono absoluto de uno de los pocos BIC reconocidos en el municipio».

En la visita se constató que los dos habitáculos situados a ambos lados del cementerio presentan un estado de derrumbe absoluto en sus techos, lo que evidencia la «dejadez institucional hacia este espacio patrimonial».

«Es muy doloroso comprobar cómo un lugar tan vinculado a nuestra historia y a la memoria de tantas familias del municipio se encuentra en esta situación de abandono. El cementerio de La Candelaria merece respeto y conservación, no olvido», en versión de Ana Díaz.